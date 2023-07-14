許多上班族首次投入職場，都可能出現不適應的狀況，就有一名新鮮人進入新創公司後，發現沒有前輩能帶領，只能靠自己摸索，勉強撐到第二周就被開除，讓他大受打擊，也質疑公司要求不太合理，結果不少過來人都分享類似遭遇，認為不適合快離開也好。

一名女網友在Dcard發文表示，自己面試一家新創公司，當時老闆說有人會帶領新鮮人，但上班後不僅沒有前輩教導，求援也被主管無視，「一直處於被放生的狀態」，加上公司人力不足，還被迫接下不熟悉的職務，主管態度越來越不耐煩，自己也壓力大到失眠，隔周就被主管約談開除了，讓他不解「自己上手的速度真的太慢了嗎？一般的公司一週就要會所有的職務了嗎？」

貼文引起討論，不少人分享類似遭遇，「我遇到的是一直罵我跟不上動作，然後要記啊不要等她說」、「天哪跟我以前打工的地方好像，真的不是你的問題，絕對是公司的問題」、「我也進某軟體公司，直接被丟去扛系統，現在兩個月我要跑了」、「我前公司也是這樣騙我進去，也很沒規章，大概第二週就在嫌棄我動作慢，最後也被趕走」。

也有人認為該公司的人原規劃有矛盾，「該公司沒有教育訓練，也沒有安排人員訓練出來新人，但卻想用新人的價格，請一個老手的員工，快跑吧」、「面試你的時候就知道你沒有經驗，但入職之後卻要求即戰力，這樣的公司很雷，不待也罷」。