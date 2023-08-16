李岳分享長毛蜘蛛與壁虎的上桌照。（李岳提供）

李岳（右二）在節目中挑戰吃蜘蛛與壁虎，一旁的慈妹（左二）嚇到臉部扭曲。（李岳提供）

李岳（右二）赴日出外景10天，大讚慈妹（左二）敬業又認真。（李岳提供）

藝人李岳近年來在主持、直播，以及YT拍影片等多領域持續活躍，YT新頻道節目《李有什麼心岳》，更是受到關注，新一集找來人氣啦啦隊女神慈妹同遊日本，不僅解鎖了李岳人生首次的北海道旅遊，這次節目組也精心準備很多PK環節，讓李岳與慈妹在過程中相互闖關較勁，但不避諱的也準備了可怕的終極懲罰，李岳更是因此挑戰了吃「黑蜘蛛」與「壁虎」。

李岳分享這次吃蜘蛛的驚魂記，不僅是黑色的長毛蜘蛛，原本預期應該會是酥酥脆脆的口感，沒想到用筷子夾下去，蜘蛛身體還是軟軟的，真的是一邊泛淚一邊閉者眼睛咬下去，而且還有個濃濃的腥味，真的是一種永生難忘的懲罰體驗，而且不只長毛蜘蛛，李岳還吃了超大壁虎，雖然口感味道就像鹹酥雞，但是整隻的壁虎擺在眼前，還看得到牠們身上完整的紋路，還是不免讓李岳感到很反胃。

除了恐怖處罰，李岳也分享了首次與啦啦隊甜心慈妹出國外景的心情，這回兩人一起到日本十天，去了北海道與東京，拍攝超過10支影片，過程中行程非常的緊湊、辛苦，但李岳也不忘大讚慈妹很敬業，因為要拍攝，幾乎都要早上四、五點起床，但慈妹不僅早上都很準時起床，每天還會很有元氣的跟大家打招呼，過程中曾因為遊戲輸了，要挑戰吃熊肉罐頭，慈妹也很大方地夾了一大塊送入口中，甚至不計形象的在迪士尼清唱與跳舞，表演「誓言版求佛」，沒有偶包的個性讓人很喜歡。

而李岳與慈妹兩人也相當有緣份，同為雙魚座且生日只差一天，李岳也私下分享，自己某種程度個性跟慈妹很相像，節目上兩人也會不經意的，同步做出一樣的反應，或是說出一樣的話。而這次兩人在北海道拍攝很多短影片，也吸引不少粉絲紛紛留言湊對，有人認為超有CP感，也有粉絲表示很傷心，還有慈妹護花粉絲留言叫李岳走開，但同為雙魚座的兩人，對於網友留言並不太在意，表示尊重網友抒發心情。