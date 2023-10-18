前高雄市長韓國瑜14日滿面笑容現身侯友宜板橋造勢現場，民眾高聲歡呼，韓笑稱，請把對他的愛，轉到侯友宜身上！對此，前立委沈富雄17日就表示，「韓國瑜那天在板橋，他講了兩個故事，他講了移愛到你的身上，夠，非常的有誠意，鳳山他又要重演，但我覺得好像少了一個東西、少了一味」，引發討論。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「韓國瑜那天在板橋，他講了兩個故事，他講了移愛到你的身上，夠，非常的有誠意，鳳山他又要重演」，不過沈富雄卻說，「但我覺得好像少了一個東西、少了一味，所以如果鳳山演完以後，侯友宜的黨內支持度有提高到83％，那我沒有話講，Good，但如果沒有呢？如果還是70幾呢？我不排除這個可能」。

沈富雄最後更認為，「我覺得韓粉的心，非常不容易抓，他們對韓國瑜的期待，不是韓國瑜出來講，沒有這樣不行，中華民國要亡了，我覺得我心中有一個問號」，而同樣也在該節目的前立委郭正亮就接著說，「就是韓粉們不認為韓國瑜有在選票上面，所以趙少康講的才是正確的辦法，比如說韓國瑜不分區第一名，人家才會覺得你在選票上，有角色，一定要有一種安排，讓韓粉覺得未來的政府，韓國瑜是有角色的」。