新北市新店永華街一處社區，於今（18）日凌晨2時許發生火警。消防獲報後趕抵現場，發現2樓住戶起火燃燒，60歲姚姓屋主滅火時不慎嗆傷，鼻子與嘴唇有約有1%燒傷，送往新店耕莘醫院進行治療後無大礙。警消後續疏散18名住戶，火勢約於50分鐘後成功撲滅，一共燃燒面積約5平方公尺，至於詳細起火原因則待進一步調查。

新北市消防局指出，今凌晨2時許接獲多通報案電話，指稱於新店永華街一處社區聽聞爆炸聲響，也目睹有火冒出來，隨即派遣24車50人前往救援，現場為6樓RC建物2樓後陽台起火。

消防人到場後疏散整棟住戶並佈水線上樓滅火，近凌晨2時52分許終於將火勢熄滅，燃燒後陽台洗衣機、熱水器及衣物，燃燒面積約5平方公尺，共疏散18名住戶，其中起火戶60歲姚姓屋主因初期滅火時不慎吸入濃煙，預防性送往新店耕莘醫院。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋建議，民眾能在家中裝設「住宅用火災警報器」，即可於火災發生的初期偵測火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾。

另，新北市消防局同時呼籲，為保障民眾居家防火安全，鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。