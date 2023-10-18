三三會今邀請民眾黨總統候選人柯文哲以「國家政策」為題發表專題演講。（洪凱音攝影／洪凱音台北傳真）

距離總統大選不到100天，中華民國三三企業交流會理事長林伯豐今表示，工商界期盼不論誰選上總統，都要讓台灣經濟持續發展、營造友善的投資環境、給企業發展的空間，讓台灣人民過享有安全幸福的日子，代表工商團體從經濟產業、能源、淨零碳排、財政、人才、兩岸政策等6大面向提出建言，並具體建議新任總統應「重新檢討2025年能源配比，將核能列為基載電力，發電量應占30％」。

三三會今邀請民眾黨總統候選人柯文哲以「國家政策」為題發表專題演講；柯文哲針對我國能源政策指出，2025年再生能源應占發電量20％，但現在只有8％，要達成目標是艱鉅的挑戰，核能最大問題是一旦出事情很麻煩，但沒有核能也是個問題，以一家台積電為例，用電量相當於250萬人口的台北市，台灣重要企業多是高耗電量的產業，現在面臨產業轉型，核能電廠還是要準備，政府應「誠實面對」問題。

改善產業現在面臨的問題，柯文哲表示，應從改變政治文化開始，台灣最大問題是灰犀牛，沒有正視問題，就沒辦法根本解決問題。

林伯豐表示，核能技術日新月異，運用新一代安全的核能技術興建新核電廠是可行的，例如，比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠，政府應重新檢討2025年能源配比。