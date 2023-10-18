日本知名的塗鴉藝術家Aruta Soup，今秋在台帶來個展《高度警戒》，呈現溫柔與反叛並存的視覺演繹。在很多地方，塗鴉都是轟炸的、不合法的，而Aruta Soup則因為在倫敦生活的經驗，被班克斯和塗鴉文化感動，自己投入塗鴉藝術後，希望以平衡的姿態表達對社會的感受。

紅野畫廊推出的Aruta Soup個展《高度警戒》為觀者呈現溫柔與反叛並存的視覺演繹。Aruta Soup從卡通化、街頭塗鴉元素及批判意識的繪畫方式著手，他的畫下常出現包著繃帶的兔子，反映身處複雜、混亂和暴力世界，而身上的繃帶暗示著「受傷」與「保護」的雙重功能。

Aruta Soup先後於中央聖馬丁、坎伯韋爾藝術學院歷練了求學創作的生涯，在英國居旅的8年時間，使他有機會貼近倫敦的街角、牆面及社區的塗鴉視覺文化，嚴謹製圖或快閃書寫不同圖像。他的街頭塗鴉作品也還能在倫敦、巴黎、柏林等地找得到，但他也指出倫敦的合法塗鴉牆很多，但日本沒有塗鴉文化，只能違法創作，儘管如此，他仍選擇回到日本，以較合法溫和的姿態，繼續對體制與現狀抒發自己的想法。

Aruta Soup畫筆下的藍色兔子ZERO，宛如置身於自我抽離與漂流的情境，隱喻個體在社會裡的若即若離，也彷彿是Aruta Soup的內在獨白，在公共領域和私密空間的衝突中，尋求一種自我平衡的姿態。