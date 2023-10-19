解放軍攻台「秘密武器」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力專案」（China Power Project）提出的新報告說，中方正加緊打造滾裝船，可能顯示以它們攻台的雙重戰略。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，滾裝船可以運送汽車、卡車、巴士和拖車到近岸處。如今中方軍事戰略家已經考慮，要在攻台時使用滾裝船的構想。報告中說，儘管滾裝船通常無害，但中方軍事策劃人員已經注意到它們的雙重用途，並正利用它們來增強解放軍的戰力。

北京2016年通過了一項法律，要求中國海運公司必須協助「捍衛國家利益的軍事行動」。而解放軍在攻台期間，可以調用企業的滾裝船。

全球有超過700艘滾裝船，但陸企只有不到100 艘。CSIS在分析說，在2023—2026年間，中國造船廠可能交付多達200艘，飆升這種兩用船的產量。報告指出，換句話說，解放軍缺乏足夠的軍事硬體，以運送大批部隊和裝備到重要戰區。而最值得注意的，就是解放軍需要調動更多裝備，來對台灣進行大規模聯合登陸行動。

"Ro-ro" ships could carry China's army to Taiwan in the next war https://t.co/o2EnsRaFgc pic.twitter.com/A8g8a94YmO — Newsweek (@Newsweek) October 18, 2023

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，滾裝船還有其他用途。他指出，要考慮的有兩種狀況，一是和平時期的「灰色地帶」（gray zone）應急狀況，其次是戰時應急狀況。首先，滾裝船在灰色地帶的使用相當有限。值得一提的是，在這種情況下，不只是滾裝船，任何有特定用途的民用船都不能用於灰色地帶。

然而，許瑞麟說，當解放軍攻台時，滾裝船就能用來建立兩岸間的「海上橋梁」。他指出，戰時解放軍在建立安全的灘頭陣地，並攻佔港口後，就能利用這些船，持續運兵渡過台海。此外，對岸還能透過這「海上橋梁」，持續獲得後勤支援。