日本財務省19日公布9月出口年增4.3％，高於市場預估的年增3.1％，為六個月來最大年增幅，也是三個月來首次上升。

其中，占整體出口比率高達18％的汽車出口增長帶動下，抵銷了晶片相關出口下跌的影響。

就出口市場來看，日本最大的出口市場中國，9月出口年跌6.2％為連續十個月下跌，主要受中國對晶片、電子零件和食品等需求疲弱拖累。尤其日本排放福島核廢水而引發中國不滿，日本9月對中國的包括漁產等食品出口年跌58％。

至於日本第二大出口市場美國，9月出口年增13％，主要由油電車、礦物、營建機械和機車等帶動。

雖然9月出口反映海外市場需求增加，但市場擔心中國經濟前景放緩，和10月初爆發以哈衝突讓中東局勢惡化等影響全球需求。

另外，日本9月進口年跌16.3％，年跌幅度超過市場預估的12.9％連續六個月下跌，主要受能源價格大漲的拖累而降低進口需求。

由於出口成長高於預期和進口大跌，讓日本9月貿易盈餘624.4億日圓，為三個月來首次出現盈餘。市場原先預估4,250億日圓貿易赤字。