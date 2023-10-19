累計台積電前三季合併營收1.53兆元、年減6.24％，營業利益6612.61億元、年減16.95％，毛利率54.9％、營益率43.05％。歸屬母公司稅後淨利5997.86億元、年減16.77％，仍全創同期次高，每股盈餘23.13元。

台積電2023年第三季自結合併營收5467.33億元，季增13.7％、年減10.83％，自近1年辦低點回升，創同期次高、歷史第三高，超越財測預期。以美元計算，第三季營收為172.78億元，季增10.21％、年減14.57％，達財測預期167～175億美元區間高標。

台積電第三季營業利益2280.65億元，季增12.93％、年減26.51％，歸屬母公司稅後淨利2110億元，季增16.06％、年減24.88％，自近1年半低點回升、續創同期次高，每股盈餘8.14元。毛利率54.26％自近1年半低點回升，營益率續降至41.71％，但雙雙優於財測預期。

台積電表示，第三季營收回升主要反應3奈米需求強勁成長、5奈米需求回升，但部分需求動能被持續的庫存調整抵銷。稼動率回升及有利匯率則帶動毛利率回升，部分動能被N3製程產能提升抵銷。3奈米及2奈米製程研發費用增加，則導致營益率較第二季略降。

台積電指出，3奈米、5奈米及7奈米製程出貨分占第三季晶圓銷售金額的6％、37％及16％，整體先進製程營收達全季晶圓銷售金額的59％。應用方面，智慧手機、物聯網各季增達33％、24％，高速運算（HPC）季增6％，消費性電子季減1％，其他季減2％，車用電子計減達24％。