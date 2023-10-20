美國總統拜登將在當地時間本週四（19）晚家，就美國對以巴衝突和烏俄戰爭發表全國談話，以向以色列人提供支持，並為加薩地區的1起醫院爆炸提供援助。談話時間正值美國眾議院議空缺的情況下進行，議長對於通過立法，包含拜登對這2場戰爭的資金請求相當重要。美國海軍派遣了美國惠特尼山號指揮艦（USS Mount Whitney）正前往地中海東部，該艦具備指揮、戰管和情偵能力，為潛在的衝突升級做準備。

據《路透社》19日報導，美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）於電視訪問中表示，拜登將向烏克蘭和以色列人民表達團結的信息，並且更重要的是將向國家，包括美國立法者，講解這些衝突對我們在這裡的生活有何影響。

美國海軍表示，先前已經有多艘美國軍艦前往地中海東部，而現在又有美國惠特尼山號指揮正在前往該地區，該艦具備指揮、控制、通信和情報能力。

此外，1名美國官員和1名國會助理表示，美國國防部本週三（18）的簡報中告知國會成員，打算將2套「鐵穹」飛彈防禦系統以租賃返還的方式送回以色列，這一次移轉可能在幾天內完成。