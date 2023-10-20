周五香港恆生綜合指數早盤下滑114點或0.7%，為17181點。國企股(H股)跌0.5%。科技指數跌0.3%。
網路科技股早市持續下滑，為連續第三天的明顯集體下挫；百度跌逾2%，美團跌近2%，騰訊和阿里巴巴跌逾1%。股價在周四創新低的京東，早市再跌1.0%。
比亞迪低開1.2%，目前跌0.4%。
內房股多數下跌，內地保險股也下跌。
黃金股上漲2.2%，為表現最好板塊。招金礦業漲4.7%，山東黃金升1.7%。
美國債息升高，10年期債息觸及近16年新高，以及中東衝突的加劇，皆壓抑了市場情緒。港股在連二跌之後，周五低開168點或0.97%。
周五香港恆生綜合指數早盤下滑114點或0.7%，為17181點。國企股(H股)跌0.5%。科技指數跌0.3%。
網路科技股早市持續下滑，為連續第三天的明顯集體下挫；百度跌逾2%，美團跌近2%，騰訊和阿里巴巴跌逾1%。股價在周四創新低的京東，早市再跌1.0%。
比亞迪低開1.2%，目前跌0.4%。
內房股多數下跌，內地保險股也下跌。
黃金股上漲2.2%，為表現最好板塊。招金礦業漲4.7%，山東黃金升1.7%。
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