周五香港恆生綜合指數早盤下滑114點或0.7%，為17181點。國企股(H股)跌0.5%。科技指數跌0.3%。

網路科技股早市持續下滑，為連續第三天的明顯集體下挫；百度跌逾2%，美團跌近2%，騰訊和阿里巴巴跌逾1%。股價在周四創新低的京東，早市再跌1.0%。

比亞迪低開1.2%，目前跌0.4%。

內房股多數下跌，內地保險股也下跌。

黃金股上漲2.2%，為表現最好板塊。招金礦業漲4.7%，山東黃金升1.7%。

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