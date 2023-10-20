前一天，特斯拉馬斯克才表示特斯拉透過一連串的降價成功維持住需求，但他在財報發布後的電話會議上坦言因經濟前景不明，特斯拉正在猶豫在墨西哥設廠的計畫，同時他也擔心利率不斷升高會讓人買不起車。

馬斯克並表示，即使在特斯拉降價之後，熱門款Model Y休旅車的價格對消費者而言「幾乎沒有變化」，因為借貸成本升高。

在本月早些時候，特斯拉調降Model 3和Model Y在美國的價格。

特斯拉第三季營收年增9%，為233.5億美元，不及市場預期的242億美元，並創下3年多來最疲弱的增長。淨利年減43.9%，為18.5億美元。經調整後每股盈餘0.66美元，落後市場預期的0.73美元。

毛利率為17.9%，較去年同期尚未採取降價策略時的25.1%大幅下滑，也不及今年第二季的18.2%和市場預期的18.02%，並創下4年多來新低。

不過特斯拉仍維持全年生產180萬輛車的生產目標不變，意味著降價確實有助於提振需求。