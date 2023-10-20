國際氣候發展智庫執行長趙恭岳在8月召開記者會提及，3位總統參選人將參與國際氣候發展智庫及能源轉型推動聯盟辦理的「淨零台灣氣候對話」，近日傳出民進黨總統參選人賴清德未能參與，今天台灣氣候行動博覽會開幕式，原本在明天下午的「淨零台灣氣候對話」活動，已改成「淨零台灣 氣候對話：人與自然的氣候對話」，並放映紀錄片。趙恭岳今天受訪時僅說，「歡迎大家參與」。

淨零台灣氣候對話原本規劃賴清德、柯文哲及侯友宜等3名總統參選人參與，規劃媒體提問、公民團體提問等程序，讓總統參選人向選民說明氣候與能源政策規劃。

台灣氣候行動博覽會今天舉行開幕式，參與的相關單位共同簽署「松山宣言」，承諾將積極落實台灣《氣候變遷因應法》和與參與全球盤點計畫，以彰顯台灣各界集體參與際氣候行動的決心。國際氣候發展智庫理事長邱祈榮致詞時表示，台灣的國際地位艱難，盼主動出擊、提出松山宣言，讓國際聽到台灣的決心，讓國際看到台灣的貢獻。