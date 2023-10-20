終場加權指數小跌12.01點、收於16440.72點，跌幅0.07％，成交量略增至2772.92億元。本周合計下跌341.85點或2.04％，周線終止連3紅。櫃買指數終場下跌0.69％、收於211.82點，成交量略增707.46億元。本周合計下跌2.06％，周線終止連2紅。

盤面各類股跌多漲少，早盤即相對強勢的半導體股尾盤急拉收漲近1％，成交量最大的電子股則開低走高、收漲0.3％，玻陶股漲逾0.5％、貿易百貨及紡纖股同步收紅。金融股跌逾0.8％，汽車股及電器電纜股齊跌近2％、鋼鐵及電子零組件股跌近1.5％，表現相對疲弱。

權值股同步偏弱，以日月光投控(3711)及台積電(2330)尾盤漲勢擴大，終場分別收漲2.16％及1.83％，鴻海(2317)持穩平盤表現較強勁。台達電(2308)跌逾2.5％、中鋼(2002)跌近2.5％、兆豐金(2886)跌逾2％，台化(1326)及廣達(2382)齊跌近2％，表現明顯偏弱。

元富投顧指出，就技術面觀察，台股加權指數日、周KD值交叉向下，然在16200低點附近頻頻收腳留下影線，顯示16200點附近有強勁支撐，處於箱型整理態勢。以中小型股為主的櫃買指數表現遜於大盤，顯示本土資金換股操作，區間以208～218來看待。

元富投顧認為，短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，台股未來將進入震盪整理格局，美公債殖利率創高及以巴衝突吸引避險資金，美元指數維持強勢格局，應留意外資與熱錢動向，並密切關注超級財報周、以巴衝突、聯準會利率決策態度作為盤勢多空參考。