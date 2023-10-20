長榮在全球營運超過200艘貨櫃船，名列全球前十大貨櫃運輸公司之一。如此規模的企業減碳將是一項重大任務，需要不同類型的低碳替代燃料作為解方。此次長榮與CIP的合作將涉及多個層面，包括在台灣使用離岸風電生產低碳替代燃料，以及探索如低碳氨和低碳甲醇等廣泛綠色燃料的供應。

台灣不僅在全球供應鏈中扮演至關重要的角色，其航運業也舉足輕重，掌控全球十分之一的貨櫃航運船隊。同時，台灣擁有優良的離岸風電條件，隨著政府對淨零減碳的政策力度不斷增加，台灣有潛力成為低碳燃料的供應來源。

CIP目前正在台灣興建及開發多座離岸風場，與台灣產業及社會有著緊密的聯結。CIP能源轉型基金合夥人Felix Pahl表示，該基金是全球最大專注於能源轉型投資開發之基金，而CIP已於台灣累積深厚的開發實績，在此基礎上，CIP期待與長榮海運之合作，能持續深化台灣能源轉型之推動。