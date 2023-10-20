在旅遊與戶外運動休閒風潮方興未艾下，近年來空拍機的使用者，早已從少數專業攝影玩家，拓展到非常多元與不同年齡層，空中視角的空拍機市場亦呈顯穩定雙位數成長。空拍機大廠DJI的產品，從萬元入門的Mini 2 SE，到十萬元專業等級的Mavic 3 Pro，幾乎每五千元價格帶，就有一款為不同需求消費者量身打造的機型。地面端的運動相機、雲台穩定器、無線麥克風等配套產品，歷經多世代發展，搭上這波旅遊攝影和VLOG的風潮，更是有爆炸性的成長。為了迎接不斷增長的需求，DJI過去半年大力擴展專業舒適的體驗店，讓消費者就近親身體驗並了解自己的需求。

今年DJI連續推出重磅產品，包括潛水、騎行、戶外運動最愛的Action 4運動相機，鏡頭規格大幅超越市場其他品牌，熱銷缺貨的情況預計在10月底有機會緩解。另外，高性價比的Mini 4 Pro空拍機，亦因其全向避障、低於250g免註冊的優勢，亦翻新Mini系列的銷售熱潮。