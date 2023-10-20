旅客攜帶自用及家用行李超過免稅額限制2萬元，民眾到國外購物卻很容易超過限制。關務署表示，確實有研議調整2萬元。

根據《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》規定，旅客攜帶 自用及家用行李物品(管制品與菸酒)其總值再完稅價格2萬元，予以免稅，但是如果超過2萬元就必須要申報。

如果超過2萬元以上，但是已經完稅，復帶回來是不課稅，關務署發布解釋，民眾只要提出證明就可。

簡單而言，如果民眾是海外網購、國內買的精品包包，都超過2萬元，民眾想要帶出國，再帶回來時要保留購買時的收據、發票、購買證明等，就不會再被課稅。

但如果是免稅店購買帶出國因為「未稅」狀態，再帶入就可能會被課稅。

不過最外界所疑慮的是，旅客攜帶自用及家用行李物品限制2萬元免稅，民眾海外消費隨便買個皮夾、手錶甚至是手機，單個可能都超過2萬元，是否可能調整免稅額，關務署表示，外界有提議要調整到5萬元，不過免稅額、實際內容還在研議當中。

財政部表示如果要修正免稅額，只要修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》，財政部預告、蒐集外界意見等。