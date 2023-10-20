台中市總共有625個里，但僅有191處里民活動中心，平均3.27個里共用一處活動中心，六都倒數第二。20日台中市議會民政業務質詢，藍、綠議員都批市府活動中心興建牛步，要求加快腳步。

國民黨市議員朱暖英指出，民政機關會在里民活動中心辦關懷據點、座談會、研習會、終身學習課程等，但台中平均3.27個里共用一個活動中心，遠低於台南1.4個里共用一處活動中心，常有里民抱怨室內空間不夠用，例如南屯區溝墘里活動中心5年前便完成初步會勘，至今卻仍無消無息，要求市府加快腳步。

國民黨市議員黃馨慧表示，市府拆除協和里活動中心後，規畫在協和公園興建新活動中心，卻在評估規畫及設計等工作完成後臨時喊卡，無法向在地民眾交代。民進黨市議員陳淑華也指出，市政路延伸拆了協和里集會所，依土地建築物拆遷的精神，市府應「重置」活動中心供里民活動使用。當地里長、居民說，盧市府允諾會另尋新址闢建協和里活動中心，現在卻說改變政策而確定跳票無法興建，市府應立刻研議替代方案。

民政局長吳世瑋回應，目前全市已有38處活動中心蓋在公園上，考量民眾對公園的使用需求且公園是「都市之肺」，跟建設局研商後達成共識，未來不在公園上方蓋活動中心，因此協和活動中心才喊卡。

民進黨市議員陳雅惠舉例，國光里沒有活動中心，原本長輩利用國光國小退縮地設活動據點，現在也可能被拆除，多次有長輩陳情無處活動。民政局長吳世瑋回應，市長上任已來建增建14處活動中心，現還有15處興建中，未來會持續盤點適合地點協助興建，滿足民眾活動需求。