公費流感疫苗10月開打，但四個廠商之一的高端，因為新冠疫苗的緊急授權(EUA)爭議，讓民眾失去信心、不希望施打高端。台北市長蔣萬安昨強調，「不會將高端疫苗供給校園」。衛福部次長王必勝今(20日)竟酸蔣「不要只跟同溫層的市民站在一起」，引發網友砲轟：「不然要跟小三站在一起嗎」、「我還以為是高端業務員耶」。

對於高端流感疫苗的不信任爭議，蔣萬安昨表示，民眾或家長若有疑慮，台北市政府絕對與人民站在一起，盼流感疫苗施打民眾應有「知及選擇」的權利，為確保民眾能安心接種，不會將高端疫苗供給校園，讓民眾能夠打得安心，整體疫苗施打率也能上升。

王必勝今則表示，「民選的市長應與所有市民站在一起，而不是只跟同溫層的市民站在一起」，這些事與健康及生命安全有關，尊重縣市政府首長職權，但不應刻意操作，須多加考慮。4種公費疫苗皆經科學驗證，可證明安全性無虞，地方政府應參考科學證據，了解疫苗是否確實存在危害，而不是「討厭哪個品牌，就去操作品牌。」

王必勝的說法被轉貼到PTT上，引發網友砲轟：「不然要跟小三站在一起嗎」、「這政府是只會找藉口不會找原因嗎？」「怎麼不講給自己聽」、「別只想賣高端」、「我還以為是高端業務員耶」、「別只跟市民站一起，而是要跟黨站一起」、「噁爛自介，當初怎麼對待bnt的啊」、「蔣:請跟原配站在一起」。

而王必勝19日在臉書發文稱，「科學證據顯示四種公費疫苗同樣有效及安全，卻遭有心集團刻意選在開打時一條龍操作，帶風向散佈謠言，延誤了不少民眾接種的時程和信心，實在很不道德而且傷天害理。」還意有所指的說，「某黨黨工一個人有逾千個FB帳號，相信不是個案而已。加上協同操作的勢力，其對社會的傷害，比想像的還大的多。」

PTT網友也嘲諷說，「不以人廢言，王必勝這句話說得非常對：這次高端流感的背後，可以看到非常多集團操作的痕跡」，並列出4點：「高端新冠疫苗明明有超英趕美的保護力，但是『某集團』刻意不公布第二、三期保護力數據，導致一支好疫苗就這樣被埋沒」、「高端流感疫苗明明就是韓國研發，但是『某集團』卻刻意宣導是國產疫苗，導致本來對台灣生技沒信心的人，更不想去打了」、「之前新冠時期，『某集團』曾經大力宣傳說分裝原料的疫苗很危險、沒有保障，叫大家不要輕易相信分裝的疫苗，導致這次身為分裝疫苗的高端也受到波及」，每一句「某集團」都特地用醒目的「綠色」標註。