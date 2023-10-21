大陸央視網報導，中國國務院總理李強20日主持召開國務院常務會議，審議通過《國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定》和《人體器官捐獻和移植條例（修訂草案）》，擬取消和調整行政法規、部門規章33個罰款事項。

會議指出，嚴格規範處罰事項和罰款標準，是優化營商環境、降低經營成本的重要舉措。要持續壓減罰款事項，對違反法定許可權、不適應經濟社會發展需要、可採取其他方式規範管理的罰款事項做到應減盡減。

要嚴格規範行政處罰自由裁量權，加大對亂罰款的整治力度，完善協同治理和聯合懲戒機制，嚴肅查處以罰代管、過罰失當等行為，加大向社會曝光力度，防止各類惠企政策效果被削弱或抵消。

要著力加強事中事後監管，完善監管方法，規範監管程式，提升監管效能，切實加強安全生產、生命健康、產品品質等重點領域的監管工作，為推動高品質發展提供有力支撐。根據會議審議，本次擬一攬子取消和調整行政法規、部門規章中的33個罰款事項。

會議強調，人體器官捐獻和移植是人間大愛善行，關係民眾生命健康，關係生命倫理和社會公平，是國家醫學發展和社會文明進步的重要標誌。要堅持人民至上、生命至上，進一步規範人體器官捐獻和移植，保證醫療品質，保障人體健康，維護公民合法權益。要以此次條例修訂為契機，強化法治保障，建立全流程追溯和監管機制，加強器官捐獻工作體系建設，強化器官獲取的倫理審查，依法打擊查處涉器官違法犯罪行為，更好保障器官捐獻和移植事業健康發展。