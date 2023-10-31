台股近期飽受外部亂流侵擾，所幸，高價族群30日率先穩定軍心，尤其外資研究機構開啟世芯-KY（3661）目標價追逐戰，繼花旗環球、Jefferies先後喊出3,080元、3,270元天價後，滙豐證券最新調升到3,180元，加入「3,000元俱樂部」行列，驅動股王寶座易主。

過去一段時間以來，股王地位雖由信驊占據，有趣的是，內外資研究機構把多頭火力都集中在世芯-KY身上，就算期間遭遇美國祭出晶片新禁令衝擊，仍無損多頭派青睞程度。世芯-KY經過近二個交易日反彈後，30日收2,755元，股價離前波高點2,910元差距僅半根停板，同時，也從信驊手中奪下股王寶座。

世芯-KY第三季營收季減4％，與財測相符，滙豐證券預料，世芯-KY本季營收將會季增6％，迎來全年度最強一季。

放眼2024年，滙豐證券提出，最近緯穎受惠亞馬遜ASIC伺服器第四季放量，帶動營收動能攀升，這對世芯-KY的Inferentia 2需求是非常正面訊號，預料世芯-KY在即將到來的法說會上，將會再度上調2024年來自亞馬遜的營收貢獻預估值。滙豐原推估世芯-KY來自亞馬遜的營收明年僅呈小幅年增，與市場共識相近，但現在估計將會年增15％～20％，樂觀情境為年成長3成。

外資估計，世芯-KY今年每股稅後純益（EPS）為45.39元、年增76％，2024年持續大增6成左右，EPS飆上72.23元。滙豐證券強調，因看好美國雲端服務供應商需求帶動ASIC長線成長，對世芯-KY前景更為樂觀，認為股價值得迎接重新評價（re-rating）行情。

此外，因美國祭出晶片新禁令，英特爾Habana AI訓練晶片Gaudi 2應也在管制輸出大陸之列，提供設計服務的世芯-KY將會受到影響。滙豐預期，世芯-KY雖被禁令影響，2024年來自英特爾Habana的營收貢獻比重仍達10％，儘管低於原估計的15％，然相比2023年的3％～4％，依舊交出翻倍以上之強勁增長。