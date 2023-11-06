藍白合作，國民黨主席朱立倫3日拋日本、德國式兩民調方案決定候選人讓民眾黨主席柯文哲選擇，柯當時傾向日本式，但事後態度丕變。柯4日則說，為什麼不用台灣模式全民調？並自嘲他只是老實但不是笨「把恁爸當成肖ㄟ」。媒體人董智森昨(5日)在中天電視《週末大爆卦》中指出，現在局面是，整個藍白合是柯文哲一個人在主導，他根本從來就不想合，其實在玩弄。

董智森在節目中分析，現在局面是，整個藍白合是柯文哲一個人在主導，根本從來就不想合，其實都在玩弄，然後把時間一直拖，國民黨提出的民主初選已經不能辦，現在能夠辦的只有民調，「就是把你拖到對我有利」，而現在柯文哲本性慢慢出來，「其實我已經講很久柯不想合也沒有要合很久了」。

董智森，現在可以看到柯文哲連「恁爸」都說出口，這是一個非常粗俗又看不起對方的話；他也透露，周遭很多朋友都很期待藍白合，但這兩個月來柯嘴巴講得漂亮，卻只有要全民調，玩弄人民感情。