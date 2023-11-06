藍白合若破局可改「侯韓配」？ 李乾龍1句話回應 @ChinaTimes

關於藍白合正副總統人選方式，國民黨主席朱立倫日前提出日本、德國模式，民眾黨主席、總統參選人柯文哲都不滿意，引發外界認為藍白瀕臨破局。侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍昨(5日)受訪時表示，情緒化的話，這個節骨眼實在不宜，如果真的走到那個地步(藍白不合)，拿不出副總統候選人也不行；至於有沒有可能侯韓配是最好選項?李回應，「我想這個也是大家的期待啦」。

李乾龍昨接受媒體聯訪時表示，情緒化的話，這個節骨眼實在不宜，尤其身為要爭取總統大位的人，應該大家相忍為台灣2300萬人，國民黨也展現很多誠意，希望以最大公約數藍白要合。媒體詢問「是否應該勸黨中央跟侯辦有備案?(如果不合的話)」，李回應，早上有發了一個LINE給侯友宜，我說還是要忍一忍啦，非到最後關頭，藍白希望能夠整合，如果真的不能整合，但自己也要有方案，如果真的走到那個地步，你拿不出副總統候選人也不行。

李乾龍說，現在戰鬥藍就定位，本土這個區塊，王金平那天也招集了很多人，大家都支持王說到最後關頭一定聽王，國民黨內部整合一定趨於成熟。媒體問「至於有沒有可能侯韓配是最好選項?」李回應，我想這個也是大家的期待啦，但我想黨中央或是侯友宜應該也有想法跟人選，我不推測是誰，但我相信他們應該已經有備案。