民眾黨主席柯文哲6日到高雄美濃為黨籍立委提名人曾尹儷站台，對於「藍白合」與侯柯配等，柯文哲都沒有鬆口，他請大家不要想太多。談到藍白合的進度？柯文哲說：「我猜，幕後還有很多人在穿梭。」

柯文哲日前曬出一張在火車上的吃便當照片，媒體問這是藉此方式回應侯友宜嗎？柯文哲表示：為什麼要想這麼多？這只是他在火車上一邊吃便當一邊看窗外的風景。對於國民黨總統參選人侯友宜提出的「火車不等人」一說，柯說：有時候都穿鑿附會，想太多了

會擔心侯韓配嗎？柯文哲表示，這是國民黨的家務事，沒有辦法幫他們回答。至於跟國民黨主席朱立倫、侯友宜會面的氣氛好嗎？柯文哲說：沒有不好。媒體問：會強調柯侯配嗎？柯表示，這有各種討論，主要是民眾黨黨內曾經討論，選舉有兩個目的，一是選贏，二是希望藉此改變台灣的政治文化。但如果選贏了，又回到宮廷政治或密室政治，這也不是民眾黨希望看到的。

柯文哲指出，對此問題後來黨內有清楚的界定，就是選舉就是要選贏，其次是台灣會因為這樣而政治文化發生改變，朝更好的方向發展。很多事情是先決定戰略再決定戰術。

至於民進黨新潮流發生飲酒趴，柯文哲反問媒體：「你會覺得很奇怪嗎？」此語引起媒體一片笑聲。