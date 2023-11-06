2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，而《美麗島電子報》3日就釋出了第65波2024總統大選追蹤民調，若是在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有39.7％，國民黨侯友宜為25.2％，民眾黨柯文哲為18％，而若加入無黨籍郭台銘，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德36.9％、侯友宜21.8％、柯文哲15.5％、郭台銘6％。對此，前立委沈富雄6日就表示，「如果以《美麗島電子報》為準，是來到幾個月以來最低的15％，他只要再掉3％，很容易他就完了」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在柯文哲的民調，如果以《美麗島電子報》為準，是來到幾個月以來最低的15％，他只要再掉3％，很容易他就完了，而且棄保就恐怕會更徹底的往前一步」，沈富雄坦言，「一旦棄保的話，我認為柯文哲會掉到13％，侯友宜就有得一拚」。

沈富雄更預言，「如果棄保真的到13％，最後兩個禮拜兩個陣營對決的時候，我覺得賴清德跟侯友宜，兩人的誤差大概在6％之內，可以一拚，全世界的總統大選可以拚到前兩名在6％之間，這是非常好的局面，而且現在民進黨的問題太多了，趙天麟還沒有完，梁文傑又出來了」，不過沈富雄最後也強調直言，「柯文哲最後會連跑帶跳，跳上這一部在等他的藍白合火車」。