白宮表示，美國總統拜登和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天通話，討論以色列在加薩走廊軍事行動「戰術性暫停」可能性。

法新社報導，白宮在概述通話內容的聲明中說：「兩位領導人討論戰術性暫停可能性，讓平民有機會安全撤離戰火持續延燒的地區，確保平民獲得必要援助，並能夠讓人質有望獲釋。」

拜登向尼坦雅胡重申，他支持以色列保護公民免受巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）威脅，同時也強調必須採取行動保護巴勒斯坦平民。

白宮在聲明中說：「（拜登）總統重申他堅定支持以色列及保護以色列公民免受哈瑪斯和其他威脅，同時也強調有必要保護巴勒斯坦平民，在軍事行動中減少對平民的傷害。」

自哈瑪斯10月7日對以色列發動空前突襲造成約1400人喪命以來，加薩走廊（Gaza Strip）衝突今天邁入第31天。哈瑪斯治下的加薩衛生部今天說，以色列近1個月的轟炸造成加薩死亡人數累計超過1萬人。

路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，美國和以色列政府會保持聯繫，討論可能暫時停火等議題，並說拜登和尼坦雅胡同意在未來幾天繼續對話。

柯比告訴媒體：「可以預見的是，我們將持續主張暫時和局部停止戰鬥。我們自認處於這場對話的開端，而不是尾聲。」

柯比表示，進行這些對話的同時，預計更多美國人會在今天撤離加薩，且有更多援助進入這個巴勒斯坦自治區。拜登和尼坦雅胡也討論了約旦河西岸（West Bank）局勢。

柯比說： 「我們知道得讓更多卡車進入，得讓更多人離開，這兩者規模都還是很小。」

白宮表示，過去24小時內只有不到30輛援助卡車進入加薩。

白宮堅持認為全面停火不是適當的步驟，因此持續促使空襲行動暫停，以實現具體的人道主義目標。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121107