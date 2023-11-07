台中市大甲街頭日前發生警匪追逐，警不斷鳴笛要嫌犯停車受檢，王姓駕駛見狀連闖紅燈，逃進死巷遭警車攔阻，正當王男棄車又棄毒時，王男車輛突自動滑行將她的雙腿夾住，員警趕緊上前壓制逮捕，警方開出13張交通違規罰單，另依毒品罪嫌將王男送辦。

大甲警分局指出，王嫌沿途逆向行駛、闖紅燈狂飆2公里，在大甲區街頭不停逃竄，直到車駕駛人56歲王姓犯嫌逃到大甲區文武路一處死巷後，警方進行圍捕。

警方指出，王見死巷無路可逃，不顧車輛尚未停妥且向前滑行，竟棄車逃逸，簡直就像亡命之徒，棄車逃亡，遭滑行的無人汽車夾住大腿，頓時王一聲慘叫，腿卡住、無法動彈遭逮捕。

「冥冥之中自有安排！」有員警指出，王嫌棄車逃出時好像「方向盤受人控制」，車子除不斷往前滑行，且方向對準王男前進，準準地就把王雙腿卡住，雖感到很毛，但相信「做歹事，想逃逃不了」。

警方指出，王嫌遭警方壓制後，先辯稱因酒駕才拒檢逃逸，堅稱未持有違禁品，但警方卻聞到車內毒品氣味，果然在菸盒內找到毒品海洛因菸，又於車輛後方發現王嫌丟包的之毒品海洛因及安非他命結晶各1包。

警方針對王嫌拒檢逃逸、沿途逆向行駛、闖紅燈、未打方向燈及無照駕駛等交通違規等，開出13張共26800元的罰單；而王嫌棄車未停妥而撞到的2部機車及1部汽車，仍須面對民事賠償。