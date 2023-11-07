儼然已成為英特爾全球最大晶片組裝與封測最大國的越南，一直指望著英特爾能在當地進一步擴產，特別是在美國總統拜登於9月親自造訪越南期間，曾宣布過要支持越南半導體產業之後。

路透社表示，在全球政治風險和與貿易緊張情勢升高下，越南積極將自己定位為可替代中國大陸與台灣的製造地位。但在拜登前腳剛走出越南，美國官員就馬上通知部分美國企業家與專家，英特爾已暫停投資擴廠計畫。

其實，英特爾早在7月左右，在拜登拜訪越南前就已做出投資暫停的決定。英特爾雖然沒明說原因，但相關人士表示，英特爾對越南的電力供應穩定度以及過度官僚化特別擔憂。

英特爾拒絕發表上述消息評論，僅對路透社說，隨著半導體需求成長，越南還是英特爾全球製造業務的重要一環。美國駐河內大使館拒評，同時，越南政府也沒有回應此事。

突然傳出英特爾暫時不在越南投資一事，對越南政府來說無疑是個很重大的打擊。因為越南政府很積極地在跟全球半導體業者洽商，希望這些廠商能前去越南投資。

6月時，英特爾曾對外公布將在歐洲大規模投資，同樣在6月份，越南卻傳出電力不夠使用，導致諸多當地代工廠被迫暫停生產。不過，英特爾卻擴大投資馬來西亞的晶片封裝產業，大馬是越南在東南亞的主要競爭對手之一。

在拜登月前訪問越南首都河內時期，白宮曾宣布艾克爾（Amkor）、新思科技（Synopsys）以及邁威爾科技（Marvell）等美國晶片公司的新動作與投資計畫。當時，並沒有提到英特爾。

律師事務所Baker & McKenzie表示，越南政府不能想當然爾地認為，已經有在越南投資的英特爾，就一定還會繼續擴大投資。路透社2月曾報導，英特爾正計畫在越南投資或許上看10億美元左右，強化英特爾在越南15億美元的廠區。但是，英特爾並沒有承認。

越南政府官方入口網站，當時也曾提到計畫要吸引英特爾再另外投資33億美元，但之後消息曝光後，官網也刪掉了部分資訊。另外，越南政府打算對跨國大企業實施新稅制，但英特爾等卻反過來向越南政府施壓，要求中央能提供數百萬美元的製造補助。