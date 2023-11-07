以色列軍方周一宣布已經包圍加薩城，也就是將加薩走廊一分為二，接下來以軍將發動重大攻勢，目標是哈瑪斯的地上與地下設施。

自10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列南部引爆這場衝突以來，加薩衛生官員表示，以色列對當地的狂轟濫炸已造成超過10,000名巴勒斯坦人喪命，包括約4,100名兒童。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲雙方盡快停火，稱加薩已經成為「兒童墳場」。他表示，在以色列國防軍的地面作戰和持續轟炸下，平民、醫院、難民營、清真寺、教堂和包括避難所等聯合國設施，無一倖免。而哈瑪斯和其他武裝分子則把平民當作人肉盾牌，並持續向以色列發動無差別空襲。

儘管國際間的停火聲浪日益升高，但以色列和哈瑪斯都拒絕接受這項呼籲。以色列表示，除非哈瑪斯釋放人質，否則以軍絕不會停火。哈瑪斯則表示，只要加薩受到攻擊，就不會釋放人質，也不會停止戰鬥。

以色列總理納坦雅胡表示，全面停火將阻礙以色列此役所做的努力，但會視情況而定，考慮基於人道理由「暫止兵戈」。這是以色列最大的盟友美國力推的想法。

納坦雅胡周一向美國ABC News表示，就「戰術性小暫停」而言，也就是這裡一小時、那裡一小時，我們之前就曾做過。我想我們會視情況而定，以便讓貨物、人道物資進入，或者讓我們的人質離開，但我不認為會有全面停火」。

白宮表示，美國總統拜登周一在與納坦雅胡通話時討論此類的暫時停火和人質釋放等議題，並重申他對以色列的支持，同時也強調以色列必須保護平民。

與以色列一樣，美國也擔心一旦全面停火，哈瑪斯將趁機重振旗鼓。

納坦雅胡並表示，在戰爭結束後，他認為以色列應無限期、全面擔負加薩的維安責任，「我們已經看到了當我們不承擔這種安全責任時會發生什麼事」。