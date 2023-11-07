民進黨議員翁震州（前排右）表示，許多設計展品沒有融合設計元素，只是將產品擺放在展示台上，似乎不符合民眾期待。（劉瑋晴攝）

新北設計展為期14天於10月22日圓滿落幕，今（7）日民進黨聯合質詢，指出台灣設計展軟硬體多項缺失，包含動線規劃、廁所設置及停車場等問題，民進黨議員翁震州表示，許多設計展品沒有融合設計元素，只是將產品擺放在展示台上，更舉例新店溪展品卻只是一杯水，似乎不符合民眾期待。對此文化局長張䕒育表示，設計展品皆為策展人設計，對於設計理念予以尊重。

台灣設計展參觀人次創21年新高，但交通卻造成鶯歌當地人的困擾，民進黨議員彭一書表示，台灣設計展交通大亂，停車空間明顯不足，Youbike也不足以支撐來客使用量，交通局長鍾鳴時表示，設計展期間周邊設置臨時停車場以容納觀光車潮，也增加免費接駁車班次提供載客服務，張䕒育表示，Youbike設置後續會以實際需求評估。

民進黨議員張維倩表示，動線規劃混亂找不到入口，遭民眾批評像迷宮；無障礙設施不足，美術館內僅2部電梯，窄小外，若要到高樓層還需分兩次搭乘；展覽期間廁所數量明顯不足，民眾內急還需花費時間排隊；場內施工粗糙，地板地道風口明顯凹凸不平。工務局長祝惠美表示，地道風口高低差後續會儘速改善。 張䕒育表示，美術館是開放性空間，會根據活動需求，加設指標引導民眾。

民進黨議員李倩萍表示，美術館外觀深受民眾喜愛，但美中不足的是，戶外草皮泛黃、外區遮陰不足，整體視覺實在很不美觀，讓民眾對於設計展深表失望。民進黨議員邱婷蔚表示，設計展預算，中央3000萬地方6000萬，總共15個標案，花這麼多錢卻沒有一個做好，根本是多頭馬車，新北市副市長朱惕之說明，設計展是由市府、中央及設研院共同努力，花費近兩年時間討論內容，第一次以美術館型態展出，後續會針對缺失進行通盤檢討及改善。