路透社引述知情人士說法報導，美國晶片業龍頭「英特爾」（Intel）原有一項在越南投資的計畫，本可讓英特爾在當地的業務增加近1倍，但該計畫現已遭擱置。

這個消息對於日益積極爭取晶片業投資的越南來說，無異是一大打擊。

越南是東南亞電子製造中心，當地有全球最大的英特爾晶片組裝封測廠，也一直期待英特爾擴大投資。美國總統拜登今年9月訪問越南時，也達成了支持越南發展晶片業的雙邊協議。

在政治風險和貿易關係緊繃的背景下，越南積極將自身定位為中國和台灣之外的另一選擇。

但一名參與會議的人士告訴路透社，拜登結束訪越後不久，美國官員就告訴一群經過挑選的美國商人和專家，英特爾已擱置一項在當地擴張的計畫。

此一消息尚屬機密，因此知情人士不願具名。

消息人士透露，英特爾早在今年7月左右就做出了上述決定，但沒有說明為何擱置擴張計畫。不過，另一名出席美國企業和越南高階官員近期2場不同會議的知情人士透露，英特爾對越南的電力供應穩定性和過度官僚主義表達了疑慮。

其中一場會議上週在河內舉行，越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）也在場。

被問及計畫相關問題時，英特爾不願置評，僅稱：「隨著半導體需求增加，越南仍是我們全球製造業務的重要一環。」

美國駐河內大使館不予置評；越南政府則尚未回應。

越南日益積極爭取在全球半導體產業中扮演更重要的角色，若英特爾真的轉向，對越南將是一大打擊。越南當局一直在與晶片業者商談，希望說服想要發展多元供應鏈的企業在當地投資。

英特爾今年6月宣布歐洲的大型投資計畫；同一時間，越南出現電力短缺問題，許多製造商不得不暫停生產。

英特爾也在馬來西亞的晶片封裝廠擴大投資；馬來西亞是越南在東南亞的主要競爭對手之一。

拜登造訪河內時，白宮公布了美國多家晶片公司的新計畫和新投資，包括艾克爾（Amkor）、新思科技（Synopsys）和美滿電子科技公司（Marvell），但未提到英特爾。