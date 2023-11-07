為因應氣候變遷，余紀忠文教基金會今天邀請政府官員、學者、業界以「從極端天氣看水、土、林挑戰」為題演講，台灣水泥董事長張安平說，水泥是全世界除了水以外用更多的東西，公司的責任讓生產的產品減碳而不是讓公司解散，他也提及，台灣的法律、制度相較國外落後，如低碳水泥反而較一般水泥稅務更重，呼籲應檢討。

余紀忠文教基金會及環境部氣候變遷署辦理「從永續發展看氣候變遷與治理」研討會議，邀請國發會國土區域離島發展處處長彭紹博、台大生物環境系統工程學系教授童慶斌、前農委會主委曹啟鴻、經濟部水利署署長賴建信、內政部國土管理署簡任正工程司蔡玉滿、張安平等人分享。

張安平說，CBAM從今年起開始申報，CCA可能在明年美國總統大選後上路，代表如果再是高碳排的公司勢必得不到訂單，台灣身為貿易大國，因此勢必要走向減碳之路，而除了工業之外，生活習慣的改變也是碳排增加的原因，因此除了產業減碳外，生活型態改變也很重要。

張安平說，目前有研發出低碳水泥，但卻因法規等問題無法在台灣販售，或是稅賦相較一般水泥高出不少，呼籲應修正法律才能往前走。

氣候變遷署署長蔡玲儀總結指出，目前國家有淨零路徑、氣候法規，但仍要加快做、趕快做，路徑共提到四大轉型，包括能源轉型、產業轉型，因為我國碳排有9成來自燃料燃燒，接下來的生活轉型大約可促使8％淨零，但可以凝聚共識往低碳方向前進，社會轉型也很重要，如環境及社會公正轉型等，此外科技研發也很重要，掌握技術就掌握未來方向，「如何加速淨零行動為當務之急」。