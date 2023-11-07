高雄登革熱疫情延燒，今天宣布新增36例本土個案，累計達1470例，高市府防疫團隊巡查6處工地，發現有5處含有大量病媒蚊孳生，依傳染病防治法開單並勒令停工，直到噴藥並完成改善。

衛生局表示，新增的36例登革熱本土個案，感染源可能為感染源可能為台南者共4例，分別為大寮區2例，美濃區及路竹區各1例；感染源為社區群聚衍生17例，分為鳳山區5例，小港區3例，左營區、三民區及新興區各2例，仁武區、苓雅區及前金區各1例；單點新增個案共15例，分別為三民區4例，小港區3例，前金區2例，新興區、苓雅區、大寮區、楠梓區、鳳山區及左營區各1例。

防疫團隊近期針對6處營建工程進行環境巡查，發現5處工地範圍內積水孳生病媒蚊孑孓，陽性點態樣包含管道間積水、水桶、陰井、花台及塑膠袋等，針對複查仍未改善之工地衛生局除開單告發並令工地停工進行環境整頓及噴藥滅蚊至複查改善為止。

衛生局表示，工地常見孳生源樣態為陰井、工地回填坑洞 ，含電梯坑及消防蓄水池等處、地面積水、壁溝、車道溝施工帆布、工具箱、輪胎、水桶、水管、紐澤西護欄、工程堆積雜物、管道間、地下室、基地空地及四周水溝等，請工地業者務必善盡環境維護管理之責。