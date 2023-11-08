以色列正在對加薩走廊進行猛烈的空襲和地面行動，目標是摧毀巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯藏身在這塊飛地底下龐大的坑道網路。

加薩城（Gaza City）是哈瑪斯武裝組織在該地區的主要據點，目前已被以色列軍隊包圍。

以軍表示，部隊已經挺進這座城市的中心地帶。哈瑪斯則表示其戰士重創以軍。

以色列軍方發布聲明指出，在發動兩次個別的空襲後，擊斃了哈瑪斯負責武器製造、維修與供應的Mahsein Abu Zina。

巴勒斯坦媒體也報導武裝份子與以色列軍隊在加薩城沙提（Al-Shati）難民營附近爆發衝突。