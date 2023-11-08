現年11歲的植物人女孩陳心，在她4個月大時，因趴睡導致缺氧，送醫搶救15分鐘，雖人救回來了，但卻變成植物人，家人四處求醫，總覺得會有奇蹟出現。不過，陳心在上月(24)日家人驚覺她身體出現異狀，癲癇發作抽搐、血氧往下掉緊急送醫；目前住院已超過半個月，病況並未好轉，院方發出病危通知。陳心的媽媽接受《中時新聞網》訪問透露她「最新病況」。

【角落的聲音】植物人女孩陳心驚傳「嚴重肺炎」！母收病危哭了：要有心理準備

陳心媽媽表示，「陳心入院時只有血氧不太好，醫院檢查發現泌尿道感染，再加上罹患肺炎 。雖泌尿道情況好轉，而原本的右肺較髒、塌陷，現在變成全都塌陷。」另外，院方也幫陳心進行3次輸血，陳心媽媽說，「原本家裡的呼吸器已無法把二氧化碳洗出來，醫生調整多種模式，還換了更高階機器」。

植物人女孩陳心媽媽現身受訪，透露她「最新病況」。(游定剛拍攝)

一般來說發出病危通知，院方會進行心肺復甦術、插管及急救藥物等。不過，陳心早已做了氣切治療，陳心媽媽透露， 「有與院方溝通，一旦有危急情況，不再做電擊、壓胸及侵入性治療等，但藥物治療會堅持到最後一刻。」而醫生也向家屬表示，「要做好心理準備」。

陳心媽媽不放棄希望，期盼有奇蹟出現。(陳心媽媽提供)

陳心目前在加護病房，每天僅有上午10點半能夠探視，談到病況，陳心媽媽語帶哽咽地說，「前陣子不知是否泌尿道感不適，基本上不太有反應，但這幾天換了呼吸器後較有活力，去看她時都有醒過來」。

陳心一家人不放棄希望，期盼有奇蹟出現。(陳心媽媽提供)

訪問最後，陳心媽媽不忘感謝，「一路上幫她集氣、禱告的朋友，謝謝大家的關心。」做母親的只能幫陳心繼續加油，「把握最後的時間」。