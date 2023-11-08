Fed在11月例會繼續按兵不動，繼9月後連續二次鷹式暫停升息。美國9月通膨率停在3.7％雖高於預期，但相較去年6月高點9.1％明顯降溫。

儘管Fed主席鮑爾在1日的會後記者會，重申抗通膨任務尚未結束，拒絕關上升息大門，市場的解讀卻是Fed論調略微偏鴿。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預期Fed明年5月1日開始降息，降幅1碼，明年底前共計降息4碼。

DBRS晨星分析師指出，房市冷卻的滯後效應，應會在未來幾個月強化「通膨減緩」（disinflation）趨勢。

但德意志銀行分析師雷德（Jim Reid）認為，市場對降息的論述似乎過頭了，美國經濟還是比歐元區和英國強韌。他以市場預期Fed再次升息的機率做例子，已從3日的11％升到16％。

ECB連續10個月升息紀錄在10月底例會中斷，讓基準利率留在4％歷史高點。歐元區10月通膨率降至2.9％的2年低點，核心通膨率也持續往下降。

歐元區經濟疲弱有衰退之虞，ECB很可能是美歐英三大央行中，率先退出貨幣緊縮政策。市場投資人預期，ECB明年12月前降息近4碼，首次降息時間落在明年4月，降幅1碼。

AXA首席經濟學家莫克（Gilles Moec）指出，10月的通膨數據，證實且強化「通膨減緩確實在歐洲發生」的訊息。

英國央行9月中止連續14次升息後，10月例會連續二度讓基準利率凍結在5.25％，但BOE聲明中強調，由於9月通膨率仍有6.7％，須讓利率維持在高點較長時間。

即便如此，6日的市場報價顯示，BOE料在明年下半啟動降息，12月底前的降幅有60個基點。