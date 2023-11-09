愛立信指出，該工具包專為電信商(CSP)設計，讓電信商按指定的性能等級，滿足對速率、可靠性和時延有較高要求的應用案例。例如，即時的行動雲端遊戲、視訊會議、直播、遙控機器/車輛、公共安全服務和未來的XR應用。5G的高速、確定性低時延與更大的頻寬是實現體驗型應用案例的關鍵。然而，新型和多樣化案例的成長，對網路提供差異化效能水平提出了更高的要求。隨著應用要求越來越高，我們需要考慮差異化的無線連接方案，而非一成不變。

愛立信5G RAN產品線負責人Sibel Tombaz表示，愛立信在全球5G網路領域處於領先地位，並持續將網路擴展到世界的各個角落。我們正在重塑連接，加快推進從「盡力而為」 的行動寬頻服務向可滿足服務等級協定(SLA)的卓越體驗接軌。借助愛立信全新的創新軟體工具包，客戶能夠透過差異化連接解鎖先進的5G應用。這不僅可以確保我們依照需求提供差異化服務，也會推動愛立信朝著網路即平台的願景更進一步。

根據最新的愛立信消費者實驗室報告，20%的智慧型手機用戶正在尋求差異化的5G連線。這些用戶重視連接品質，並願意為確保網路效能提升的5G方案支付高達11%的額外費用。愛立信的創新軟體工具包為Massive MIMO、進階無線切片(Advanced RAN Slicing)、時間關鍵型通訊和5G核心網路提供了增強功能。透過「三管齊下」的方法，該工具包提供了一個可將效能轉化成忠誠度、價值與成長的網路平台：確保用於行動寬頻服務的卓越性能；為新的、先進的個人消費者和企業案例帶來差異化體驗；借助這兩個組件，透過網路API按需求打造可編程的網路效能。