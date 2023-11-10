嘉義市垂楊國小師生到台北示範5G數位直播共學，在現場收播的實況。（邱榮輝提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市宣信國小學生在學校收播5G數位直播共學的天文課程。（邱榮輝提供／廖素慧嘉市傳真）

教育部推動「112-113年5G新科技學習示範學校計畫」，各縣市建置XR數位共學中心、規畫直播課程，嘉義市4國小今年台灣教育科技展上示範直播共學，蘭潭負責在台北世貿館現場直播，北嘉兩地同步收播，展示線上教學新模式，效果備受肯定。

蘭潭國小「天文教育」在台灣教育科技展第一類別直播示範課程，由蘭潭國小校長邱榮輝擔任主播講師，垂楊國小師生北上參與收播端，精忠、宣信國小2校在嘉義市同步直播教學，展現線上教學另一種執行模式可能性。

邱榮輝表示，此次XR直播共學課程，除了天文教育的特色外，並透過360環景影像的網路直播，將蘭潭國小星象廳的教學資源，傳送給收播端的學生，讓沒有星象廳的學校就像身歷其境，感受星象廳的影音震撼，探索宇宙。

也建立兩地地共同直播教學的可行模式，嘉義現場由鍾佳蓉老師直播，切換無礙，學生操作流暢，360環景影像，透過不同場景的切換，讓身在台北的孩子也能走訪位嘉義市蘭潭國小天文台。

垂楊國小校長邱家偉表示，看見偌大的世貿展館，孩子們非常興奮、驚訝，透過XR直播共學，更驚呼360環景的天文之美；嘉義市5G XR數位共學的收播端學校共有垂楊、精忠、宣信、崇文、林森及文雅等6所國小，本學期接受直播端規畫2學科4節課的直播教學。