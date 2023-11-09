第一金(2892)10月稅後純益11.28億元，累計前10月的稅後純益突破200億元，達201.54億元，年增率13.3％，每股稅後純益（EPS）為1.48元。第一銀行10月淨利收表現與9月相當，手續費收入則因財管業務表現優異而維持動能，金融交易利得持續突出，淨提存增加至6.91億元，以強化資產品質。

深受年輕客群青睞、數位帳戶排名第五的第一銀行「iLEO數位帳戶」，截至10月底開戶數已逾150萬戶，居公股銀行之冠，且2023年第一季及第二季帳戶數成長率達7至11％，連續兩季位居前五大銀行之首，而網路銀行交易筆數也達3000萬筆，累計交易金額更突破1兆元。

為解決用戶繁雜操作，第一銀行今年11月推出行動銀行帳戶連結服務，讓客戶可以從最熟悉的「iLEO APP」，快速連結「iPASS MONEY」電子支付帳戶進行儲值及消費，透過iLEO APP隨時查看連結狀態或取消連結，也可隨時更換連結帳戶，無斷點地滿足客戶需求，而且由銀行端平台進行綁定更可提升用戶安全感。

第一銀行iLEO APP亦獨家打造的滑滑轉帳功能，上線至今超過300萬筆的轉帳交易；首創推出多人收款服務，單一筆收款紀錄創下最高同時向71人完成收款，有效解決收付款雙方拆帳的困擾。

第一銀行目前海外據點達42處，居公股銀行之冠，並進一步將數位服務體驗推動至全球，其中，於加拿大、美國、中國、日本、柬埔寨等19家海外分行設置網路銀行，預計今年底馬尼拉分行及休士頓分行網路銀行上線後，海外網銀覆蓋率達100％。