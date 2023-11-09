財政部長莊翠雲率團到APEC（亞太經濟合作會議）財政部長會議，外界將關注，是否會觸及或者場邊談及台美租稅協定，解決企業雙重課稅問題。

財政部表示，2023年APEC財長程序相關會議訂今年11月10日至13日於美國舊金山舉行，由財政部長莊翠雲、金融監督管理委員副主委蕭翠玲率財政部、金融監督管理委員會及中央銀行等機關人員出席。

APEC今年由美國主辦，年度主題為「為各方創造具韌性且永續未來」。APEC財政部長會議討論議題包括全球與區域經濟及金融展望、現代供給面經濟學、永續金融（涵蓋公正能源轉型融資、自願性碳市場、氣候相關融資作法）、數位資產及財長程序相關倡議進展。

財政部進一步說明，這次財政部長會議將由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）主持，綜整本年2月於棕櫚泉（Palm Springs）舉行之財政次長暨央行副總裁會議、7月於西雅圖舉行的資深財金官員會議及相關議題研討會討論情形，財政部長將聽取國際貨幣基金（IMF）等國際組織觀點，另邀請私部門分享經驗，並與APEC企業諮詢委員會（ABAC）等產業界代表進行對話。財長會議後預計將發表APEC財政部長聯合聲明，提報今年11月舉行的APEC經濟領袖會議。

我國代表團將就我國總體經濟展望、前瞻基礎建設計畫、永續金融推動情形，以及我國今年9月辦理APEC「後疫情時代運用新科技於稅務行政」視訊工作坊等成果，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高我國國際能見度。