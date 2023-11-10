營運表現耀眼的美時，第三季營業毛利26.48 億元，與前幾季大致相同，毛利率穩健維持在57.9％；營業利益14.82 億元，營利率32.4％。稅後淨利為12.46億，EPS4.76與上兩季相仿。

總經理Dr. Petar Vazharov表示，美時第三季在亞洲市場共推出了17個新品項，包括於南韓推出的糖尿病藥物Sitagliptin／Dapagliflozin、Lenalidomide於菲律賓上市、Sunitinib於馬來西亞上市。此外，另有17個品項於外銷市場上市，包含Pomalidomide在加拿大上市，此藥用於使用過lenalidomide復發患者的二線治療用藥。

該公司在第三季共有19個藥品成功取得藥證。包含Lenalidomide於日本獲得批准，及Nintedanib於加拿大獲得核准。

此外，第三季共簽署了3項商業拓展協議，其中包括未來將在亞洲推出的2項505(b)(2)藥品，分別為心血管藥物VAZKEPAR和阿茲海默症治療ADLARITYR。

對外授權部分，三季共簽署了7項對外授權，也啟動了2項針對腫瘤學產品組合的新專案，且在世界主要先進國家送出Pomalidomide及Tofacitinib之學名藥查驗登記申請。

美時今年前三季，亞太市場年成長達24％。其中台灣以年成長達74％居冠，韓國年成長8％，其他亞洲業務包含對中國大陸的出口整體成長48％。

亞洲以外的外銷市場前三季營收年成長14％，其中，美國市場營收年成長24％。而其他外銷市場則因2022年於歐洲推出了lenalidomide，基期較高，營收下降了36％。