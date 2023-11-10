保瑞表示，若排除每股3元股票股利導致除權後股本增加影響，前三季每股稅後盈餘可達31.98元。

營運表現耀眼的保瑞，第三季營業利益12.19億，年增90％，毛利率53％，稅後淨利7.45億，年增30％，EPS 7.28元。該公司10月合併營收11.2億元，月成長約11％；累計今年1~10月合併營收121.18億元，年成長約70％。

保瑞表示，雖然去年第三季9月才將安成藥業的營收正式納入，但由於安成藥業自今年4月起不再代理銷售低毛利癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg，使得今年第三季整體營收僅比去年同期成長約3.5億；惟提升毛利率，帶動前3季毛利率為48％，較上半年增加了2個百分點，持續往管理階層預期的高標邁進。

CDMO部分，除了上半年共計新增12個產品項目及7個國際客戶外，第三季增加了11個產品項目，其中包含2個大分子開發專案及1個眼藥代工專案；旗下加拿大廠區也在第二季時增加1個代工品項量產上市，既有客戶亦持續拉貨。

此外，安成藥業旗下產品轉至竹南廠區生產、台南廠也有新產品訂單交貨，這些都持續為營運加溫。