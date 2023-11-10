一名男大生帶著17歲女友到旅館開房間，卻將手機開啟錄影偷拍兩人性行為過程，期間雖他僅錄下喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲，然而，他卻將影片分享給6位好友觀看，並且炫耀自己的拍攝技巧「手機要斜放不要正放」，還說「手機要小台一點」、「我自己會抓角度」，其女友事後得知後氣炸報警提告；新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判他處8年，可上訴。

依據判決書記載，109年9月中旬，1名男子阿強(化名)和17歲女友阿芳(化名)到台北市士林區某旅館內發生性行為，然而他卻開啟手機錄影，並將其放置床上將2人性行為過程錄起來，豈料，他卻將兩人嘿咻過程的影片分享給好友看，事後阿芳得知後，氣得直接報警。

阿芳提到，在拍攝時男友知道自己17歲還未成年，但對方則將手機放在櫃子上面，並將鏡頭朝著人，且拍攝當下她並不知情，後來男友將這段影片播放給朋友聽，是男友的朋友告訴她之後，她才發現被偷拍。

阿強的友人則說，當時阿強主動告訴他有偷拍與阿芳兩人的性行為影片，當時他還問阿強「你拍阿芳的時候怎麼拍」，阿強則開始炫耀解說「我是這樣子(放)的，斜著不是正著(放)」，甚至還向他說「你手機太大不行，手機要小台一點，而且還要黑的」，阿強仍繼續炫耀表示「我自己抓角度，這樣子放著，就是一定要讓鏡頭露出來，這樣她(阿芳)就不會看到了」。

對此，阿強則辯稱，偷拍和女友性行為的影片共9分鐘，但是以聲音為主，且當時鏡頭是朝上天花板，也沒有雙方性行為的畫面，不足以引起性慾或羞恥，另外他也沒有使用強暴、脅迫、藥劑、詐術等強制方式，因此無壓制、妨礙阿芳。

新北地院審理，阿強開啟手機錄影，雖鏡頭朝上，但阿強與女友阿芳性行為過程發出的「喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲」，均被阿強偷錄，應足以引起性慾或羞恥的猥褻性交的電子訊號，雖然阿芳的頭和臉僅有部分被拍攝到，依社會民情，無論是公開或非公開活動，均未以服飾遮掩，而不屬於「身體隱私部分」。

法官認為，可見阿強非一時興起，而是有計畫性的偷拍，且偷拍影片後，又於不同時間點給6名友人觀看，且有炫耀且帶有惡意不尊重女性，依違反兒童及少年性剝削防制條例，阿強違反本人意願之方法，使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪判處7年，成年人故意對少年犯播送竊錄之非公開活動內容罪等4罪各處1年，合併應執行徒刑8年。可上訴。

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