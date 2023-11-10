橘色惡魔12／10高雄首演同步直播，市府推出首支宣傳片。（高市政府提供）

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部2023年再訪台灣，將於12月10日在高雄首演，消息公布後引發熱議。高市府10日推出首支宣傳片，熱情迎接這波「橘色浪潮」，並宣布表演活動現場及網路平台會同步直播，透過多元角度鏡頭，讓全台民眾在線上也能一同感受橘色惡魔的甜美笑容及精湛演出。

橘高校將於12月10日在高雄時代大道舉辦今年在台灣的首場演出，高市府宣布，演出過程將進行網路直播，包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁，及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube頻道上都看得到。直播團隊將透過至少7個鏡位等多元視角，以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播，讓線上觀眾也能零時差觀賞橘色惡魔的熱血魅力。

高市府也公布首支宣傳影片，讓大家重溫去年橘高校來台的精采演出，不只高雄學生熱情在校園貼上橘高校主視覺海報，高雄市的街道及大眾運輸站點也陸續換上「橘色惡魔襲捲高雄」主視覺，熱情迎接橘高校的到來，也預告橘色惡魔浪潮即將襲捲高雄。

陳其邁表示，去年橘高校在台灣首演獲得好評，這次返台第1場表演就在高雄。高市府將盡地主之誼，安排輕軌及港灣輕旅行，讓橘高校師生深刻感受高雄的美，期待台日友情更加深化。