藍白對於總統參選人組合喬不攏，瀕臨破局，前總統馬英九今(10日)呼籲採取「全民調」，引發討論。媒體人羅旺哲稍早也在臉書分析，馬的用意很明確，話說的也很白，如果藍白不能合、各選各的，分手理由無法服眾，那侯辦「不敢比」民調的印象，就會留在中間選民腦海中，不但憑自己實力無法單獨贏民進黨，最後可能直接被中間選民拋棄，這才是最要命的。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今在《POP撞新聞》節目中透露，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成，因為民進黨「賴蕭配」已經呼之欲出，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」作對比民調，誰能勝出就選誰，用全民調的方式。他說，過去幾十年台灣民主選舉都是靠全民調，這麼短時間要說服中間選民，除全民調想不到其他方法，也要說服柯文哲支持者，沒有這樣程序走到最後，支持者投得下去嗎?

羅旺哲對此分析指出，看起來國民黨內，的確有希望「全民調」的聲浪，今天連馬前總統都拋出這個震撼彈，代表這聲音在黨內，真的不小，只是，柯文哲從九月底現在喊比民調，已經一個多月，更喊出誤差範圍就當副手，時間拖太長，越傷侯陣營的形象，馬前總統也看到了這點。

羅旺哲認為，「不敢比民調」的印象，已經傳了一個多月，再這樣下去，未來可能連用「葉克膜」，都很難救選情。