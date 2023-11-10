食品藥物管理署聯合地方衛生局監測市售食品，檢驗243件，僅1件在雲林製造、高雄販賣的「花生貢糖」產品不合格，檢出赭麴毒素A超標，遭開罰3萬元。高雄市衛生局表示，該批產品已令販售業者下架，已移請製造商所轄雲林縣衛生局處辦。

食藥署今年7到9月與地方衛生局完成243件食品檢驗真菌毒素，包括含米麥類8件、薏仁與藜麥等穀類21件、花生製品104件、紅麴製品15件、咖啡類15件、嬰幼兒食品21件與其他食品59件，結果有1件花生貢糖檢出赭麴毒素A與規定不符。

本次檢驗不合格品項為雲林縣「宏泰糖果行」生產的花生貢糖，平時運輸到高雄販賣，被檢出赭麴毒素A 45ppb。食藥署副署長林金富說明，超出法規限量標準為3 ppb，地方衛生局已命違規業者限期改正，但複抽驗仍不合格，依《食安法》第17條裁處3萬元罰鍰。

衛生局表示，衛生局2023年7月配合食藥署後市場食品真菌毒素專案計畫，執行市售花生與其製品抽驗，1件花生貢糖檢出赭麴毒素A45 μg／kg與規定(標準3μg／kg)不符，違反食安法第17條規定，該批產品已令販售業者下架，已移請製造商所轄雲林縣衛生局處辦。