工總今日舉行77屆工業節慶祝大會，工總理事長苗豐強致詞時指出，離岸風電購買難、價格高，他跟行政院副院長鄭文燦提共同成立小組，解決產業購買綠電困難問題。

苗豐強指出，工總與工商界將在11月下旬舉辦「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」活動，邀請三黨總統候選人針對產業發展、能源、環保、勞動力、國際及兩岸經貿等攸關台灣未來經濟發展之議題與工商界對話。產業期待未來的國家經濟戰略應重視產業平衡發展，增加包容性，強化對中小企業的輔導。

在減碳政策上，例如碳費規劃與環境污染防治費提高，應該考慮產業面臨的壓力，避免操之過急，讓產業在推動轉型的過程中，保有國際競爭力。

能源政策上，確保穩定低碳供電，產業遇到離岸風電價格過高、購買困難的問題，苗豐強表示，他與鄭文燦提，希望可以成立小組，政府了解產業的困難、解決購電的問題。

此外兩岸和平是產業界共同期盼，希望未來領導人能透過智慧來「止戈解紛」。

苗豐強強調，希望選舉過後台灣能夠尋求共識、建立信任、停止內耗，相信行勝於言，透過更多交流連結，為台灣、兩岸世界更多美好的價值。