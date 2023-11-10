高科技材料設備供應商華立（3010）第三季稅後純益7.12億元，季增3.3％，每股稅後純益（EPS）為3.01元，每股盈餘為近四季新高再度站上3元；累計前三季EPS為7.16元。客戶急擴CoWoS代工產能，華立已取得先進封裝的材料供應，在AI伺服器需求飆升趨勢下，訂單能見度已到2024年。

華立第三季合併營收190.2億元，創歷史同期單季次高，季增17.6％，年增約持平，稅後純益7.12億元，季增3.3％，EPS為3.01元；前三季合併營495.6億元，年減已收斂至13％，在去化庫存帶動毛利累計達41.5億元，毛利率8.4％，優於去年，稅後純益16.9億元，EPS為7.16元。

華立表示，去年因俄烏戰事造成特殊氣體價格飆漲，為降低地緣政治風險，華立攜手同業成立台灣目前唯一一家的電子級氖氣純化廠，打造半導體氣體國家隊供應鏈，氖氣是晶片製程雷射氣體的關鍵原料，未來也將供應國內各大晶圓廠。

在地化生產不僅可強化供應鏈的靭性，也能縮短運輸時間、成本及減少碳排，創造供應商、客戶及ESG三贏的局面。

隨著ChatGPT的問世，生成式AI紅遍全球，帶動AI晶片的需求強勁，而在摩爾定律快到極限之際，先進封裝CoWoS技術可將各式晶片堆疊，既能節省空間、減少功耗，又能達到加速運算及控制成本，各AI晶片大廠都在搶奪產能，造成CoWoS產能供不應求。

大客戶為滿足終端需求，正在急擴CoWoS代工產能，華立已取得先進封裝的材料供應，在AI伺服器需求飆升趨勢下，訂單能見度已到明2024年。

在進入第四季後，各大調研機構紛紛上修PC／NB出貨成長率，消費性電子產品供應鏈都動起來，除庫存調整已告一段落，作業系統的升級及生成式AI的助攻，更驅動科技產業重拾成長動能。