日本當代藝術領域中倍受矚目的8位藝術家：稻田侑峰、入江明日香、金卷芳俊、北彩子、中里勇太、西岡良太、篠原愛、山田航平。近日在台以「In Depth」為主題的聯展，試圖追求生命和心靈世界的深度共鳴，也希望觀者與藝術家的內心世界展開對話。

也趣藝廊指出，「In Depth」這個主題不僅僅關注藝術作品的視覺呈現，更關注藝術家在創作過程中所經歷的心靈深處的旅程，希望觀眾透過作品感受到藝術家的情感表達，並且嘗試理解作品背後的意義和故事，這種互動不僅豐富了觀者的藝術體驗，也促使了大眾對於藝術的思考和探索。

篠原愛的作品散發出濃厚的情感氛圍，她勾勒出情感的迷人複雜性，美麗花卉和藤蔓等元素，寄託花季少女特有的浪漫和純真；稻田侑峰的作品常常夾帶著希望與絕望、光明與黑暗，他選擇人物為創作主體，著重表現其外在神態和內在心理；入江明日香以獨特的拼貼版畫技法，「混合媒材」融匯西方銅版畫和日本浮世繪，讓對立的元素共存，訴說事物的蛻變。

金卷芳俊以雕刻技巧將內在世界的迷茫和猶豫具象化，每件作品看似奇幻的萬花鏡，把情感和意識中的矛盾凝固為具體的塑像；北彩子的作品以木材為基礎，但又超越了傳統的木雕，她運用透明樹脂象徵脆弱、自由，也以此探討著女性特質；中里勇太的雕塑和繪畫多受自然界的動物啟發，還原動物靈性，也表達對自然的敬仰。

西岡良太繪製工業化世界，卻是由人文關懷角度出發，透過巨大的建築幻想堆疊的異境，探討大量生產和大量消費間的循環，觸及人類在勞動制約下的無奈處境；山田航平受普普藝術和挪用藝術的啟發，將已存在的文化符碼不斷地重新詮釋、再創造，在現實中不可能的場景也因蒙太奇般的重組而變成可能，引發觀眾對這些元素意義的思考，並挑戰既有的觀念和價值觀。