「藍白合」露曙光，前總統馬英九呼籲，國民黨應該接受全民調，無論最後是「侯柯配」、「柯侯配」，只要哪一個人民調高，就支持誰。前立委沈富雄不禁表示，若到時「柯正侯副」，馬英九真的不在乎嗎？

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，馬英九提出的並沒有新意， 比如侯柯/柯侯對賴蕭，很多民調公司都做過了，侯柯/柯侯都贏，但柯侯配稍微好一點。

沈富雄接著指出，麻煩的就是，國民黨家大業大，即便輸民眾黨2、3個百分點，不考慮其他因素，就要變成副的嗎？一開始國民黨就要跟民眾黨說，不同意這個方法，不是國民黨怕，現在民間都認為國民黨怕，總統大選有的民調都領先民眾黨總統參選人8個百分點，國民黨怎麼連這種話都講不出來。

沈富雄點出，現在馬英九的提議，柯文哲比較有優勢，誰都知道是要靠這個來決定正副，若到時「柯正侯副」，馬英九真的不在乎嗎？

沈富雄指出，總統大選四腳督民調，鴻海創辦人郭台銘7％；加10個百分點，就是柯文哲的民調；再加8個百分點就是侯友宜的民調；侯友宜的支持度再加8個百分點，就是民進黨賴清德的民調。現在4個人已經不再麻花了。

沈富雄不禁質疑，馬英九丟出這個東西來，是有什麼問題，還是另有所圖、還是急著不在乎國民黨的未來，沈富雄說他有好幾個問號，如果馬英九想不通，馬英九基金會執行長蕭旭岑會幫他想通。